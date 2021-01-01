"عوض" و" وادي" يؤكدان حرصهما على دعم المنتجات الوطنية وتطويرها

غزة /سما/

أكد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي على أهمية وضرورة دعم المنتج الوطني.

جاء ذلك، خلال جولات تفقدية نظمتها الوزارة على المصانع والمنشآت في المحافظة الوسطى، لمتابعة عملها والاستماع لمشاكلها.

وعبر رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د. محمد وادي عن فخره بالمصانع الفلسطينية في قطاع غزة وتحديها للحصار وتقديم سلع ذات جودة ومواصفات عالية.

وأضاف د.عوض أن هذه المصانع تمتلك أيادي عاملة تمتلك مقومات كبيرة نعتز بها، وسنعمل على حمايتها وتعزيز صمودها وتطورها.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي، أن الوزارة تحرص على النهوض بالمصانع والمنتجات التي تصنعها، وتوفير المواد الخام اللازمة لها.

وأوضح وادي، أن الوزارة قدمت العديد من التسهيلات والإعفاءات للمصانع ولبعض السلع الضرورية وستواصل جهدها لتقديم المزيد.

وأشاد أصحاب المصانع والمنشآت الإقتصادية بدور وزارة الاقتصاد في التعاون و تقديم تسهيلات لهم في ظل الظروف الصعبة الراهنة،مطالبين الوزارة بمزيد من الإجراءات والتسهيلات دعماً للمنتج المحلى والصناعات الوطنية.

وتأتي هذه الجولات بمشاركة من الاتحاد العام للصناعات الغذائية واستمرارا لجولات الوزارة في زيارة المصانع والمنشآت والوقوف إلى جانبها ودعمها.

وشملت الجولة زيارة مصنع بلاستيكو للبلاستيك ومطاحن السلام ومصانع العودة وشركة الخليج للصناعات الغذائية.