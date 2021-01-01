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إحذرى "حواء" وسائل التواصل لهذا السبب "الخطير"

الخميس 29 أبريل 2021 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحذرى "حواء" وسائل التواصل لهذا السبب "الخطير"



وكالات / سما /

ذكرت دراسة حديثة أن هناك ارتفاع كبير في التقارير، التي تتحدث عن إيذاء النفس بين الفتيات في بريطانيا، موجهة أصابع الاتهام إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الدراسة إلى أنه ارتفعت حالات إيذاء النفس بين الفتيات في بريطانيا، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16، بنسبة 68 في المئة، وفقا لباحثين في جامعة مانشستر.

وأوضح الباحثون أنهم نظروا في سجلات تشمل 674 حالة، مع التركيز على من تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما الذين أصيبوا بأذى، وكانت نسبة الفتيات تشكل 73 في المئة.

وبالنسبة للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 13 و16 عاما، ارتفع المعدل من 45.9 حالة لكل 10 آلاف حالة

وقال الباحثون إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تقف وراء هذا المعدل المرتفع، مشيرين إلى أن "التكنولوجيا يمكن أن تكون مفيدة وتسهل الحصول على الرعاية"، إلا أنها في بعض الأحيان تكون بمثابة سلاح فتاك.

من جانبه، تحدث أستاذ الطب النفسي والصحة السكانية في جامعة مانشستر، ناف كابور، قائلا: "هذه النتائج تؤكد على ضرورة التدخل المبكر في رعاية الفتيات في هذا العمر للحد من خطر الانتحار".

وقال وزير الصحة، جاكي دويل - برايس: "من المثير للقلق أن نرى عدد الشباب الذين يضرون النفس ويواجهون مشاعر انتحارية آخذ في الازدياد (...) أريد أن يكون كل شاب قادر على التماس المساعدة والحصول عليها عندما يحتاج إليها".

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