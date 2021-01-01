السيطرة على تمساح يتجول في السعودية

وكالات / سما /

تمكن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بمنطقة القصيم من السيطرة على تمساح وتحريره وتسليمه للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمنطقة الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو يظهر نجاح عناصر أمنية في السيطرة على تمساح، بعد أنباء عن تجوله في منطقة القصيم.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم إن التمساح كان يتجول في مركز الهدية شرق مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

وقالت الوزارة إنه "بالتعاون مع أحد المواطنين والجهات الأمنية بالمنطقة، تمت السيطرة على التمساح وتحريره وتسليمه للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمنطقة الرياض".

وتمنع السعودية اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة، وتصل عقوبة المخالفين إلى السجن عشر سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال.