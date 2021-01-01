الرياض / سما

نشرت القناة الناقلة رابط مشاهدة مباراة السد والنصر بث مباشر اليوم الخميس وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم وتشهد أكثر من مواجهة نارية بين المتنافسين.

مباراة السد والنصر مباشر في دوري أبطال آسيا 2021 تبث على السعودية الرياضية المفتوحة إضافة إلى تطبيق (GSA live) المجاني بصوت المعلق حماد العنزي، وتجري على أرض ملعب مرسول بارك.

وينتظر عشاق الكرة الخليجية والآسيوية مواجهة السد والنصر السعودي بشغف كبير اليوم عندما يلتقيان على استاد مرسول بارك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية والاردن والعاشرة بتوقيت الإمارات.

سيكون الصراع مباشر على بطاقة التأهل عن المجموعة الرابعة في هذه المباراة، فالسد يحتل الصدارة برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويطمع كل فريق للتفوق واعتلاء الصدارة.

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ويغيب عن النصر سامي النجعي لتراكم البطاقات الصفراء، كما تعرض الظهير الأيسر عبد الرحمن العبيد للإصابة بفيروس كورونا، لينضم لقائمة المصابين بالفيروس منهم مختار علي، أسامة الخلف، عبد العزيز العلاوي.

وفي الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا الخاصة بالمجموعة الرابعة التي تضم السد والنصر وفولاذ الإيراني والوحدات الأردني، وما يزيد من قوة وإثارة هذه المواجهة التي اعتبرها الكثير بمثابة نهائي مبكر لقوتها.

مدرب فريق السد القطري تشافي هيرنانديز أكد أهمية المباراة بالنسبة للفريق هذا الموسم، وقال تنتظرنا مباراة نهائية أمام النصر السعودي وندخلها من أجل تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل للدور الـ 16 من البطولة