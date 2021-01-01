صفقة تبادلية بين الأهلي ونماء

غزة / سما /

أعلن نادي أهلي غزة عن إبرام صفقة تبادلية مع نظيره نماء, خلال الانتقالات الشتوية, استعدادا لمرحلة إياب دوري الدرجة الأولى.

وأكد أهلي غزة حصوله على المهاجم أحمد المدهون في النصف الثاني من الموسم الحالي, مقابل رحيل مهاجمه محمد إسليم لنماء.

ويأمل الأهلي أن يكون المدهون إضافة قوية للفريق, خاصة أنه يعرف الأجواء داخل النادي "الأحمر", بعدما سبق له اللعب معه في المواسم الماضية.

في المقابل, يتمنى نماء أن يساهم إسليم في تصحيح مسار الفريق بالدور الثاني, لضمان تحقيق نتائج قوية تجعله يتواجد في المراكز المتقدمة.

يشار إلى أن أهلي غزة أنهى الدور الأول في المركز الرابع برصيد 19 نقطة, بينما حلّ نماء في المركز السابع برصيد 13 نقطة.