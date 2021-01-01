مستوطنون يعتدون على راعي أغنام ويصيبونه بجروح جنوب غرب جنين

جنين / سما /

أصيب، اليوم الخميس، المواطن إبراهيم نايف حمدون (66 عاما) من خربة مريحة جنوب غرب جنين، بجروح ورضوض، جراء الاعتداء عليه من قبل مستوطنين.

وقال حمدون للوكالة الرسمية ، إن ثلاثة مستوطنين من مستوطنة 'مابودوتان'، اعتدوا عليه بالضرب المبرح، أثناء قيامه برعي ماشيته قرب منزله في أرضه الواقعة بمحاذاة المستوطنة المذكورة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، إن حمدون أدخل الى المستشفى جراء تعرضه للضرب المبرح، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض، إضافة لظهور دماء نزفت من رأسه، ووصفت حالته بالمستقرة.