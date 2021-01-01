عساف: شعبنا سيواصل مقاومته الشعبية حتى يدحر الاحتلال وينعم بالحرية

رام الله / سما /

أكد المشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف أهمية المقاومة الشعبية، التي يجمع عليها شعبنا الفلسطيني، في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله.

وأشاد عساف خلال لقائه رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، اليوم الخميس، في مكتبه، بمدينة رام الله، بالدور البارز والملحوظ للهيئة في هذا المجال.

وقال "إن مقاومة الاحتلال هي حق مشروع، يكفله القانون الدولي، وسيواصل شعبنا كفاحه حتى يندحر الاحتلال ويحقق أهدافه في الحرية والاستقلال الوطني".

وأضاف، "ان الاعلام الرسمي بكل مقوماته هو في خدمة المقاومة الشعبية، وهو جزء منها، ومن نضال شعبنا المشروع ضد هذا الاحتلال البغيض".

من جهته، أشاد شعبان بالدور الذي يقوم به الاعلام الرسمي الفلسطيني، موضحا أنه شريك لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في كل مواقع المواجهة مع الاحتلال.

وأشاد شعبان بالتعاون والتنسيق المتواصلين بين الاعلام الرسمي والهيئة، قائلا إن كل هذا الجهد هو من أجل الانتصار على هذا الاحتلال، وأن ينعم شعبنا بالحرية مثله مثل بقية شعوب العالم.