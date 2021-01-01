  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قياديون بـ"كاحول لافان" لغانتس: لن ننضم إليك بتحالف مع نتنياهو

الخميس 29 أبريل 2021 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
قياديون بـ"كاحول لافان" لغانتس: لن ننضم إليك بتحالف مع نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الخميس، بأن رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أجرى خلال الأسبوع الأخير محادثات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول انضمامه إلى حكومة يشكلها الأخير، وأن يتولى رئاستها بالتناوب غانتس في السنة الأولى لولايتها وبعد ذلك يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لسنتين ثم يتولى غانتس رئاستها في السنة الرابعة.

وذكر موقع "واللا" الإلكتروني أن غانتس اشترط أن تكون حكومة كهذه متكافئة، بحيث يكون بإمكان "كاحول لافان" التأثير على قراراتها وأن يستخدم الفيتو لمنع قرارات أو طرح مشاريع قوانين، بينما رفض نتنياهو ذلك بالمطلق.

وقال غانتس، أمس، إنه "لا توجد احتمالية" لهذا الاقتراح، فيما نقل "واللا" عن مصادر في "كاحول لافان" قولهم إن اقتراح نتنياهو لم يعد مطروحا، خاصة في أعقاب عاصفة تعيين وزير القضاء أول من أمس، ومحاولة نتنياهو خرق الاتفاق الائتلافي بينه وبين غانتس.

وحسب المصادر، فإنه خلال المحادثات بين الجانبين، حاول مقربون من نتنياهو البحث عن مقترحات أخرى من أجل تعويض غانتس على رفض حكومة متكافئة، لكن من دون التوصل إلى تفاهمات، ولذلك لم تتقدم المحادثات.

ونفى قياديون في "كاحول لافان" هذه المعلومات، وقالوا لـ"واللا" إنها "كذب مطلق، لا أساس من الصحة لها، وأنه "لا توجد أي مفاوضات مع نتنياهو" وأن "رئيس الحكومة قال لغانتس إن لديه جلولا لكل شيء. لكن بيني لم يطلب منه شيئا ولم يضع أي شرط".

إلا أن المحلل السياسي في موقع "زْمان يسرائيل"، شالوم يروشالمي، كشف، اليوم، عن أن "غانتس يواجه صعوبة، اليوم أيضا، بالقول إنه يرفض الفكرة بالكامل"، وأضاف أن "قياديين في كاحول لافان هددوا غانتس بأنهم لن ينضموا إليه إذا ذهب إلى ائتلاف مع نتنياهو، حتى لو كان الأول في التناوب. ولهذا السبب ادعى غانتس أنه لا توجد احتمالية لهذه الخطوة".

من جهة أخرى، لا تزال الخلافات بين أحزاب المعسكر المناوئ لنتنياهو، أو ما يسمى "كتلة التغيير"، تحول دون التقدم نحو تشكيل حكومة يتناوب على رئاستها رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، في النصف الأول من ولايتها، ورئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، في النصف الثاني من ولاية الحكومة.

وفي هذه الأثناء، ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، أن بينيت وافق على طلب رئيس حزب "تيكفا حداشا"، غدعون ساعر، بسن قانون يقيد مدة ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات في الحد الأقصى.

ويطالب لبيد ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، بسن قانون كهذا منذ فترة طويلة. وتم الاتفاق أيضا على أن يسري قانون كهذا على نتنياهو أيضا، الذي يتولى رئاسة الحكومة بشكل متواصل منذ العام 2009.

وحسب "كان"، فإنه كي لا يبدو قانونا كهذا أنه شخصيا ضد نتنياهو ويتم الاعتراض عليه من خلال المحكمة العليا، تم الاتفاق على أنه إذا تولى رئيس حكومة المنصب ثماني سنوات قبل سن القانون، فإن بإمكانه تولي المنصب لفترة معينة أخرى، لم يتم تحديدها، وبذلك لا يتم منع نتنياهو من الترشح في الانتخابات المقبلة.

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما ستفعله حماس اذا تم تأجيل الانتخابات

بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

مدير سابق لـ"CIA": لماذا يجب على بايدن مشاهدة هذا الفيلم الفلسطيني؟

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2021 - دعاء 17 رمضان 1442

الداخلية بغزة تقرر فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على المواطنة رواء مرشد

حماس تصدر بيانا حول التطوارت المتلاحقة بملف الانتخابات: لسنا جزءاً من التأجيل أو الإلغاء

أثار غضبا واسعا..محمد رمضان يصور غزة على أنها "وكر مخدرات"

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 16 وفاة و1051 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1844 حالة تعاف

اح

قيادي بحماس : لم توجه لنا دعوة رسمية لحضور الاجتماع والدعوات كانت إعلامية فقط

رئيس

لهذا السبب .. الأجهزة الأمنية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية يرفعون حالة التأهب

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و723 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1404 حالة تعافٍ

صحيفة: حماس ستمنع الاطلاق الفاشل للصواريخ ..يحاولون احراجنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية