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هل يتم تخفيف الإجراءات لمواجهة كورونا الاسبوع المقبل ؟ معروف يجيب ..

الخميس 29 أبريل 2021 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل يتم تخفيف الإجراءات لمواجهة كورونا الاسبوع المقبل ؟ معروف يجيب ..



غزة / سما /

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، اليوم الخميس، إنهم يسعون جاهدين ألا يذهبوا لإجراءات ضاغطة على المجتمع بشكل كبير، مشيرًا إلى أن البعض يرى هذه الإجراءات غير كافية ولكنها تعالج الحالة الوبائية في هذه المرحلة.

وأوضح في حديث لإذاعة "صوت الأقصى"، أن هناك تقييم للحالة الوبائية منتصف الأسبوع المقبل، ولكن كل المؤشرات الوبائية تشير لعدم تخفيف الإجراءات وعنصر الحسم في تخفيفها هو المواطن.

وأضاف: "نتفهم أن يكون للإجراءات الاحترازية المتخذة آثار وتداعيات على قطاعات متعددة في المجتمع لكننا قدر المستطاع نجتهد أن نوازن ما بين عدم وصول هذه التداعيات والآثار إلى حالة لا يستطيع معها المجتمع تقبلها".

وتابع: "الإجراءات المتخذة تتناسب مع الحالة الوبائية، وهي تقدر بقدرها لكي تحدث أثر طبي واضح على منحنى تسجيل الإصابات دون أن يكون لتداعياتها آثار سلبية كبيرة على المجتمع وقطاعاته المختلفة".

#سلامة معروف #فيروس كورونا #غزة

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