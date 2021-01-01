صحيفة: لبنان أبلغ بموافقة "إسرائيل" استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية

بيروت/سما/

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن لبنان أبلغ مؤخرًا بموافقة "إسرائيل" العودة الى طاولة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بوساطة الولايات المتحدة، وذلك بعد شهرين من توقفهًا.



وقال التقرير الذي استند الى مسؤولين لبنانيين إن السفارة الأمريكية في بيروت أبلغت قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، حول قرار استئناف المفاوضات الاثنين القادم، الذي يصادف الـ 3 من أيار/مايو.



ووفقًا للتقرير فإن قائد الجيش قام باطلاع الرئيس اللبناني، ميشيل عون، حول الدعوة لاستئناف المفاوضات، والأخير من المتوقع أن يجتمع خلال اليومين القادمين مع البعثة العسكرية اللبنانية التي ستمثل لبنان في المفاوضات بهدف بلورة موقفها.



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلًا عن وزارة الطاقة التي تدير المفاوضات من قبل "إسرائيل": "ندرس استئناف المفاوضات على أساس المنطقة المعروفة المتنازع عليها".