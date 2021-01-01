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مشاهدة مباراة الوحدات وفولاد خوزستان الإيراني بث مباشر اليوم

الخميس 29 أبريل 2021 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الوحدات وفولاد خوزستان الإيراني بث مباشر اليوم



عمان / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الوحدات الأردني ضد فولاد خوزستان الإيراني بث مباشر المقررة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات الآسيوية.

مباراة الوحدات وفولاد مباشر في دوري أبطال آسيا 2021 تبث على السعودية الرياضية المفتوحة إضافة إلى تطبيق (GSA live) المجاني بصوت المعلق عبدالله الغامدي وعدد من الزملاء أيضا.

وكان الوحدات قد خسر في ذهاب دور المجموعات من نظيرن فولاد الإيراني، من ركلة جزاء سجلها اللاعب لوسيانو بيريرا في الدقيقة الرابعة والأربعين بعد حصول اللاعب إبراهيم جوابرة على صفراء.

على صعيد الترتيب، لا يزال الوحدات في المركز الرابع والأخير برصيد أربع نقاط بفارق نقطة خلف فولاد خوزستان، بينما يعتلي السد القطري الصدارة بعشرة نقاط أمام النصر صاحب المركز الثاني.

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ويخوض نادي الوحدات هذه المواجهة بمعنويات عالية جدا، لا سيما بعد المفاجأة الكبيرة التي فجرها الجولة الماضية في أعقاب تفوقه على نظيره النصر السعودي بثلاثة أهداف دون مقابل للأخير.

وتجري مباراة الوحدات ضد فولاد الإيراني مباشرة بالتزامن مع مواجهات أخرى في المسابقة الآسيوية، إذ يلعب النصر السعودي مع نظيره السد القطري في ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض.

وفي مجموعة أخرى، يحل تركتور سازي تبريز الإيراني ضيفا على الشارقة الإماراتي، بينما يواجه الوحدة الإماراتي نظيره جوا الهندي، بينما القوة الجوية العراقية يلعب مع باختاكور بطل أوزبكستان.

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