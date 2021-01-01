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مجدلاني: الذهاب للانتخابات دون القدس اعتراف بإجراءات الضم وقرارات ترمب السابقة

الخميس 29 أبريل 2021 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: الذهاب للانتخابات دون القدس اعتراف بإجراءات الضم وقرارات ترمب السابقة



رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن القيادة، ستقيم في اجتماعها الليلة، كافة المعطيات الموجودة حول امكانية مواصلة الخطوات باتجاه اجراء الانتخابات والسعي إلى أوسع اتفاق وطني فلسطيني لمعرفة الخيار الافضل في مواجهة مسألة اجراء الانتخابات في القدس المحتلة.

وأضاف مجدلاني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، "رغم الضرورة والحاجة الماسة لإجراء الانتخابات في كامل الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس، على اعتبار أن ذلك مدخل لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والشراكة السياسية وتجديد بنية النظام السياسي، إلا أنه لا يمكن مقايضة كل هذه الأمور بالتخلي عن القدس بعدم مشاركتها في الانتخابات.

ولفت إلى أن الاجتماع سيضم الفصائل التي شاركت في حوارات القاهرة، وسيتم خلاله بحث كافة الاتصالات السياسية والدبلوماسية والحراك الواسع الذي جرى بقيادة الرئيس محمود عباس مع كافة الاطراف الدولية المختلفة للضغط على اسرائيل لإزالة كافة العقبات والعراقيل أمام إجراء الانتخابات في القدس.

وشدد مجدلاني على أن الذهاب للانتخابات من دون القدس اعتراف بإجراءات الضم الاسرائيلية وقرارات الادارة الأمريكية السابقة واعتراف بنتائج هذه الصفقة .

#احمد مجدلاني #الانتخابات الفلسطينية #الانتخابات #القدس

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