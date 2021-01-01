الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و723 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1404 حالة تعافٍ

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الخميس، تسجيل 6 حالات وفاة و723 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 2555 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 884 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 100405، منها 13610 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 1404 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 85911، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 347، منها 264 حالة خطرة.

وفيما يخص التطعيمات أفادت الصحة، بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 110400، مشيرة إلى أنها تكفي لتطعيم 55200 شخص، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، 36781.