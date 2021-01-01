رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" اليوم الخميس، تأكيد الرئيس محمود عباس على أهمية مواصلة الاتحاد الأوروبي، الضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يؤكد أهمية مواصلة الاتحاد الاوروبي الضغط على اسرائيل لاجراء الانتخابات في القدس المحتلة

- فتح: الانتخابات دون القدس خيانة وجريمة

- باسم الرئيس.. أبو سيف يقلد عددا من المبدعين وسام الثقافة والعلوم والفنون

- مستوطنون يعتدون على مواطن من ذوي الإعاقة في القدس ويستغلون الأعياد «اليهودية» لتهويد الحرم الإبراهيمي

- 4 1 وفاة و1084 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و2043 حالة تعاف

- الاحتلال يفرج عن أمين سر «فتح» في أريحا

- 3 وفيات بفيروس كورونا بصفوف جاليتنا في تركيا

* "الأيام":

- القيادة تحسم اليوم مصير الانتخابات في ضوء التعنت الإسرائيلي

- أبو ردينة ومجدلاني لـ"الأيام": لا تنازل عن القدس مهما كان الثمن

- مستوطنون يعتدون على مواطن من ذوي الإعاقة بالقدس ومواطنو نعلين يتصدون لمحاولات إقامة بؤرة استيطانية

- إطلاق بالونات حارقة من شرق القطاع ونجاة صيادين بعد استهداف قاربهما

- الجامعة العربية تطالب الجنائية الدولية بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين

- غزة: "الصحة" تخشى وصول الطفرة الهندية والمنحنى الوبائي لن يهبط في الفترة المقبلة

- "كورونا": 14 وفاة ورصد 1084 إصابة

- لجنة وزارية تدعو الأطباء إلى العودة للعمل كالمعتاد في المشافي الحكومية

- الأردن: 47 وفاة و1910 إصابات بـ"كورونا" والحكومة تلغي الحظر الشامل يوم الجمعة

- الإدارة الأميركية تعين توماس نيديس سفيرًا لدى إسرائيل

- نتنياهو يعين غانتس وزيرًا للقضاء بالحكومة الإنتقالية

- أذربيجان تقرر افتتاح مكاتب دبلوماسية في إسرائيل

- سقوط مسيرة اسرائيلية شمال قطاع غزة

- الاحتلال يعتدي على المواطنين في باب العامود واعتقالات خلال فعالية تضامنية في عدة أحياء

- موسكو تطرد دبلوماسيين أوروبيين بسبب "تضامن" بلدانهم مع براغ في قضية تجسس

*"القدس":

- الرئيس يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي ويطلعه على الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات

- العالول: دول أوروبية وإقليمية تعهدت بمنع عرقلة الانتخابات في القدس والاحتلال رد باعتقال مرشحي القوائم

- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والمنطقة الأثرية في سبسطية واعتقالات بالقدس والخليل وبيت لحم

- إسرائيل تشن حملة لمقاطعة اجتماع للجمعية العمومية

- 14 وفاة 1084 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وقطاع غزة

- مدير الاستخبارات الأمريكية السابق: اغتيال بن لادن كان الأكثر سرية وصعوبة

- تقديرات اسرائيلية: احتمال وقوع مواجهات خلال صلاة الجمعة في الاقصى

- في خطابه الأول أمام الكونغرس.. بايدن يسلط الضوء على إنجازاته خلال الـ100 يوم الأولى من رئاسته