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يديعوت تكشف.. جنود ومجندات إسرائيليين أصيبوا بالسرطان بسبب عملهم بالقبة الحديدية

الخميس 29 أبريل 2021 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تكشف.. جنود ومجندات إسرائيليين أصيبوا بالسرطان بسبب عملهم بالقبة الحديدية



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، النقاب عن إصابة عددا من الجنود والمجندات الإسرائيليين بمرض السرطان، خلال أو بعد خدمتهم العسكرية بالقرب من بطاريات القبة الحديدية. 

 
وقالت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الخميس، إن مجموعة من الجنود والمجندات الإسرائيليين، الذي خدموا في الدفاعات الجوية، تحديدا بالقرب بطاريات القبة الحديدية، أعلنوا عن أصابتهم بمرض السرطان. 
 
وأضافت يديعوت، أن هؤلاء الجنود والمجندات، أعلنوا عن إصابتهم بمرض السرطان، مع اقتراب انتهاء خدمتهم العسكرية، أو بعد عدة شهور من تحررهم من الخدمة. 
 
وبحسب الصحيفة، أثبت أبحاث طبية جديدة، أن أعلى نسبة للإصابة بمرض السرطان داخل الجيش الإسرائيلي، هي في أوساط العاملين بمجال الدفاعات الجوية. 
 
ونقلت يديعوت، عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: إن هذه المعطيات ليست شاذة، وأن الإصابة بمرض السرطان في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي، ليس أمرا غريبا. 
 
وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن التحقيق الكامل بهذه القصية، سوف يتم نشره غدا، في المحلق الأسبوعي للصحيفة، الذي ينشر كل يوم جمعة بإسم "سبعة أيام". 

#جنود الاحتلال #القبة الحديدية #السرطان

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