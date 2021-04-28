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ابن سلمان يلمح للجوء إلى قتل مخالفيه (شاهد)

الخميس 29 أبريل 2021 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابن سلمان يلمح للجوء إلى قتل مخالفيه (شاهد)



وكالات

ألمح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى إمكانية لجوئه لقتل مخالفيه، مستندا إلى نصوص شرعية.

وقال ابن سلمان خلال مقابلته مع الإعلامي عبد الله المديفر قبل يومين: "التطرف في كل شيء غير جائز، والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بأنه في يوم من الأيام سيخرج من يتطرف، فإذا خرجوا اقتلوهم".

ويشير ابن سلمان في كلامه إلى الحديث النبوي: "يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة".

وخلال الفترة الماضية، ربطت السلطات السعودية بشكل مباشر بين المعتقلين على خلفيات سياسية، والخوارج، وهو ما أكد عليه ابن سلمان بالمقابلة، حين قال إن المتطرف ليس بالضرورة من يحمل السلاح أو من يصنف بأنه إرهابي.

#محمد بن سلمان #قتل #المتطرفين

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