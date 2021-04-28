ابن سلمان يلمح للجوء إلى قتل مخالفيه (شاهد)

وكالات

ألمح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى إمكانية لجوئه لقتل مخالفيه، مستندا إلى نصوص شرعية.

وقال ابن سلمان خلال مقابلته مع الإعلامي عبد الله المديفر قبل يومين: "التطرف في كل شيء غير جائز، والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بأنه في يوم من الأيام سيخرج من يتطرف، فإذا خرجوا اقتلوهم".

ويشير ابن سلمان في كلامه إلى الحديث النبوي: "يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة".

The Saudi crown prince MbS says he relies on a religious tradition to kill dissidents

This was in his interview yesterday.

He said a prophetic quote obligated us to kill all kinds of extremist people.



This just a systematic approach of killing dissidentspic.twitter.com/7aIY96GqMI — د. عبدالله العودة (@aalodah) April 28, 2021

وخلال الفترة الماضية، ربطت السلطات السعودية بشكل مباشر بين المعتقلين على خلفيات سياسية، والخوارج، وهو ما أكد عليه ابن سلمان بالمقابلة، حين قال إن المتطرف ليس بالضرورة من يحمل السلاح أو من يصنف بأنه إرهابي.