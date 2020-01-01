  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية يحذر من أي تلكؤ في اجراء الانتخابات

الخميس 29 أبريل 2021 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يحذر من أي تلكؤ في اجراء الانتخابات



الدوحة/سما/

التقى الأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على رأس وفد من قيادة الحركة معالي الأخ وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث دار نقاش معمق في العديد من القضايا المهمة والتطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

واستعرض وفد الحركة ما يجري في مدينة القدس المحتلة، مشيرًا إلى صمود شعبنا وأهلنا في المدينة المقدسة وقدرتهم على فرض إرادة الجماهير في مواجهة إجراءات المحتل.

 وأكد أن القدس تمثل محور الصراع مع الاحتلال ولا يمكن التفريط بأي من حقوق شعبنا فيها.

وقال إن الصراع في القدس صراع على الهوية وعلى الوجود الفلسطيني في المدينة وشعبنا يواجه بصدور عارية لإجهاض وإفشال عمليات التهويد والاقتلاع ومحاولات إزالة معالم الحضارة الإسلامية وتهويد المدينة وتقسيم المسجد الأقصى المبارك وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد الوفد على الموقف الثابت بالمضي في إنجاز الانتخابات بمستوياتها التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، مشيرًا إلى محاولات الاحتلال عرقلة إجراء الانتخابات عامة وفي القدس خاصة.

وقال إن الإرادة الوطنية تقتضي أن نمضي في إجراء الانتخابات رغمًا عن الاحتلال وتحديدًا في مدينة القدس باعتبارها معركة وطنية يجب الانتصار فيها، معتبرًا أن المشهد الذي رسمه المقدسيون خلال الأيام الأخيرة يؤكد قدرة شعبنا على فرض إرادته بما في ذلك إجراء الانتخابات في مدينة القدس بالآلية التي يتفق عليها وطنيًا.

وحذر من أن أي تلكؤ في إجراء الانتخابات يعني مكافأة الاحتلال وتحقيق أهدافه في إدامة الانقسام ومنع الانتخابات.

وأشار الوفد إلى العلاقات المميزة مع دولة قطر الشقيقة والمواقف الثابتة تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ودور صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني في مختلف المجالات السياسية والإنسانية، ومن قبله سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني والمساهمة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده وخاصة في قطاع غزة والمنحة الشهرية التي تقدمها دولة قطر وتساهم في العديد من المجالات الحيوية ومساعدة المواطنين وتعزيز عناصر الصمود.

#اسماعيل هنية #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

مدير سابق لـ"CIA": لماذا يجب على بايدن مشاهدة هذا الفيلم الفلسطيني؟

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل مثيرة و لأول مرة عن اغتيال بن لادن ..

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2021 - دعاء 17 رمضان 1442

الداخلية بغزة تقرر فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على المواطنة رواء مرشد

الصحة بغزة تتحدث عن ماهيّة الطفرة الهندية

حماس تصدر بيانا حول التطوارت المتلاحقة بملف الانتخابات: لسنا جزءاً من التأجيل أو الإلغاء

الأخبار الرئيسية

رئيس

لهذا السبب .. الأجهزة الأمنية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية يرفعون حالة التأهب

صحيفة: حماس ستمنع الاطلاق الفاشل للصواريخ ..يحاولون احراجنا

هذا ما ستفعله حماس اذا تم تأجيل الانتخابات

هآرتس: إسرائيل تلقن "جنيف" درساً في مفهوم "المساواة للجميع".. ما عدا الفلسطيني!

فلسطين

بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية