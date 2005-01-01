مختبر الصحة: أجرينا 750 ألف فحص في 2020

رام الله / سما /

قال مدير مختبر الصحة العامة المركزي إبراهيم سالم، إنه تم إجراء 450.477 فحص لفايروس كورونا خلال 2020، في المختبر المركزي لوزارة الصحة الفلسطينية، بالإضافة إلى 283.555 فحص في أقسام المختبر المختلفة.

وأضاف سالم في بيان للصحة، الخميس، أن قسم الأحياء الجزيئية قام بإنجاز 206.096 فحصًا لأكثر من 30 مرض مناعي وفيروسي، بالإضافة إلى انشغال الطواقم العاملة في المختبر بفحوصات كوفيد- 19، التي تعمل على مدار 24 ساعة ولـ 7 أيام أسبوعيًا.

وأشار مدير المختبر إلى أن أقسام المختبر الأخرى تعنى بكل ما يتعلق بصحة الإنسان، فقد تم فحص 13.605 عينات لمواد تجميل ومنظفات ومياه في قسم الكيمياء، و7700 فحص في قسم الأدوية، 50.760 فحص في قسم الميكروبيولوجي "علم الأحياء الدقيقة الطبي"، و5394 فحصًا في قسم المناعة والأمراض الحساسة، بالإضافة إلى 206.096 فحصًا لأكثر من 30 مرض مناعي وفيروسي في قسم الأحياء الجزيئية، أي ما مجموعه 283.555.

وأكد سالم على دقة النتائج الصادرة عن فحوصات المختبرات المركزية، حيث حصل مختبر الصحة العامة المركزي عام 2005 على شهادة الأيزو 17025، نتيجة الدقة العالية التي يتمتع بها هذا المختبر، وفي عام 2013 حصل على شهادة الأيزو في الفحوصات الطبية رقم 15189، وهو أول مختبر فلسطيني يحصل على الأيزو في الفحوصات الطبية.

وتابع سالم أن هنالك تحضيرات ومتابعات تتم بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والأوبئة، عند ظهور أي وباء جديد أو طفرات متحورة، وهذا ما حدث في نهاية عام 2019 عندما ظهر وباء كوفيد -19، فقامت الوزارة بتجهيز المعدات والمختبرات وتدريب الطواقم على استخدام شرائح الفحص للفايروس لطريقة الكشف الجيني.