  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اسرائيل تعيد فتح منطقة الصيد في غزة الى 15 ميل

الخميس 29 أبريل 2021 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تعيد فتح منطقة الصيد في غزة الى 15 ميل



القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع مفزاك درومي العبري، أن السلطات الإسرائيلية أعادت صباح اليوم الخميس فتح منطقة الصيد في بحر غزة.
 
ووفقاً للموقع العبري، سمحت السلطات الإسرائيلية باستئناف العمل في بحر غزة وصولاً إلى 15 ميل.

وقال محرر الشؤون الفلسطينية والمراسل العسكري في صحيفة يديعوت أحرنوت" ساعات قليلة على الإعلان عن إلغاء او تأجيل الانتخابات، إسرائيل تحاول خفض التوتر، وتعلن عن إعادة فتح بحر غزة امام حركة الصيد.

يشار إلى أن قرار أعادة فتح منطقة الصيد، جاء في ظل حالة التوتر التي تشهدها حدود القطاع، ورفع الجيش حالة التأهب في الضفة والقطاع، خشية من تردي الأوضاع في أعقاب خطاب الرئيس أبو مازن والذي قد يعلن من خلاله تأجيل الانتخابات الفلسطينية.
 
وكانت إسرائيل أغلقت البحر في وجه الصيادين بشكل كامل مطلع الأسبوع، وذلك رداً على إطلاق عدد من القذائف الصاروخية تجاه مستوطنات الغلاف على إثر أحداث مدينة القدس.
 

#منطقة الصيد #غزة #الصيادين بغزة

الأكثر قراءة اليوم

بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

مدير سابق لـ"CIA": لماذا يجب على بايدن مشاهدة هذا الفيلم الفلسطيني؟

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل مثيرة و لأول مرة عن اغتيال بن لادن ..

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2021 - دعاء 17 رمضان 1442

الداخلية بغزة تقرر فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على المواطنة رواء مرشد

الصحة بغزة تتحدث عن ماهيّة الطفرة الهندية

حماس تصدر بيانا حول التطوارت المتلاحقة بملف الانتخابات: لسنا جزءاً من التأجيل أو الإلغاء

الأخبار الرئيسية

رئيس

لهذا السبب .. الأجهزة الأمنية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية يرفعون حالة التأهب

صحيفة: حماس ستمنع الاطلاق الفاشل للصواريخ ..يحاولون احراجنا

هذا ما ستفعله حماس اذا تم تأجيل الانتخابات

هآرتس: إسرائيل تلقن "جنيف" درساً في مفهوم "المساواة للجميع".. ما عدا الفلسطيني!

فلسطين

بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية