اسرائيل تعيد فتح منطقة الصيد في غزة الى 15 ميل

القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع مفزاك درومي العبري، أن السلطات الإسرائيلية أعادت صباح اليوم الخميس فتح منطقة الصيد في بحر غزة.



ووفقاً للموقع العبري، سمحت السلطات الإسرائيلية باستئناف العمل في بحر غزة وصولاً إلى 15 ميل.

وقال محرر الشؤون الفلسطينية والمراسل العسكري في صحيفة يديعوت أحرنوت" ساعات قليلة على الإعلان عن إلغاء او تأجيل الانتخابات، إسرائيل تحاول خفض التوتر، وتعلن عن إعادة فتح بحر غزة امام حركة الصيد.

يشار إلى أن قرار أعادة فتح منطقة الصيد، جاء في ظل حالة التوتر التي تشهدها حدود القطاع، ورفع الجيش حالة التأهب في الضفة والقطاع، خشية من تردي الأوضاع في أعقاب خطاب الرئيس أبو مازن والذي قد يعلن من خلاله تأجيل الانتخابات الفلسطينية.



وكانت إسرائيل أغلقت البحر في وجه الصيادين بشكل كامل مطلع الأسبوع، وذلك رداً على إطلاق عدد من القذائف الصاروخية تجاه مستوطنات الغلاف على إثر أحداث مدينة القدس.

