العالول : اجتماع الليلة سيحسم قرار إجراء الانتخابات

رام الله / سما /

أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ، ان القيادة الفلسطينية ستحسم الليلة موضوع اجراء الانتخابات او الغائها خلال الاجتماع الذي سيعقد مساء اليوم في مدينة رام الله.

وقال العالول خلال حديث لـ"إذاعة صوت فلسطين"، ان اجتماع الليلة سيتم تداول فيه حصيلة كافة الاتصالات الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإزالة كافة العقبات امام اجراء الانتخابات التشريعية خاصة في مدينة القدس المحتلة .

وأوضح ان اجتماع الليلة سيكون حاسم بموضوع الانتخابات خاصة ونحن على بعد خطوة من بداية الدعاية الانتخابية، مؤكداً ان انتخابات بدون القدس لا يمكن الذهاب اليها أو التفكير في اجرائها.