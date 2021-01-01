  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تشكيل الحكومة الاسرائيلية: بينيت وساعر يتجهان للوحدة واستمالة الأحزاب الحريدية

الخميس 29 أبريل 2021 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشكيل الحكومة الاسرائيلية: بينيت وساعر يتجهان للوحدة واستمالة الأحزاب الحريدية



القدس المحتلة/سما/

يواصل المعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو، مساعيه لتشكيل حكومة بديلة، حيث أجرى رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، سلسلة مشاورات مع قيادات أحزاب معسكر التغيير، وكانت أبرزها الجلسة التي جمعته برئيس حزب "تكفاه حدشاه"، جدعون ساعر، تم خلالها التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة يمين بديلة، والسعي لاستمالة الأحزاب الحريدية.

والتقى ساعر وبينيت في الكنيست وناقشا تشكيل حكومة التغيير، في اجتماع استمر عدة ساعات حضره عضو الكنيست زئيف إلكين ومستشارو الحزبين، وتم بحث إمكانية إيجاد حلول للقضايا العالقة وتحقيق تقدما يمكن أن يؤدي لتوقيع اتفاقيات الائتلاف، بما يعكس قدر الإمكان مطالب ومبادئ كل حزب.

وتأتي مشاورات بينيت ساعر، بعد المشاحنات ما بين نتنياهو ووزير الأمني، بيني غانتس، على خلفية أزمة تعيين وزير القضاء، وأعقب ذلك مشاورات ومباحثات بين مختلف الأحزاب في معسكر التغيير، خلالها تم التوصل لتفاهمات أولية ومبادئ توجيهية لإمكانية تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وتناولت معظم المحادثات بين بينيت وساعر الطريقة التي يمكن من خلالها لكليهما أن يتواجد في حكومة تكون أيضا مدعومة من أحزاب اليسار، وتم التشاور ن بشأن إمكانية ترك الباب مفتوحا للأحزاب الحريدية، للانضمام إليهم فيما بعد كشركاء كبار، وذلك في محاولة أيضا إلى تفكيك الكتلة اليمينية الداعمة لنتنياهو.

وخلال المحادثات بين ساعر وبينيت، بحثت إمكانية توحيد حزبيهما ضمن قائمة واحدة تكون من 13 مقعدا، مما سيضمن أنه إذا تم التوجه إلى انتخابات خامسة، فإن الحزبين سيتجاوزان نسبة الحسم، وسبب آخر للتوحيد ضمن قائمة واحدة، هو أنه من المحتمل أن تتحسن شرعية بينيت العامة في المجتمع الإسرائيلي كرئيس للحكومة عندما يرأس حزبا أكبر.


 
وسبق مشاورات ساعر بينيت، لقاء جمع الأخير برئيس القائمة العربية الموحدة، د. منصور عباس، وجاء في بيان مشترك للحزبين أن الاجتماع عقد في مكتب بينيت في الكنيست، "وتناول مواقف موحدة ويمينا تجاه الأحداث السياسية الراهنة. وعٌقد الاجتماع بأجواء إيجابية".

والتقى رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، مع عضو الكنيست عن "تيكفا حداشا"، زئيف إلكين، كما التقى بالنائبين أحمد الطيبي وأسامة سعدي من المشتركة.

وتنتهي يوم الثلاثاء المقبل المهلة التي منحت لنتنياهو لتشكيل حكومة، ومن المستبعد أن يمنحه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أسبوعين إضافيين.

#تشكيل الحكومة الاسرائيلية #بينيت #ساعر #الاحزاب الحريدية

الأكثر قراءة اليوم

بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

مدير سابق لـ"CIA": لماذا يجب على بايدن مشاهدة هذا الفيلم الفلسطيني؟

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل مثيرة و لأول مرة عن اغتيال بن لادن ..

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2021 - دعاء 17 رمضان 1442

الداخلية بغزة تقرر فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على المواطنة رواء مرشد

الصحة بغزة تتحدث عن ماهيّة الطفرة الهندية

حماس تصدر بيانا حول التطوارت المتلاحقة بملف الانتخابات: لسنا جزءاً من التأجيل أو الإلغاء

الأخبار الرئيسية

رئيس

لهذا السبب .. الأجهزة الأمنية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية يرفعون حالة التأهب

صحيفة: حماس ستمنع الاطلاق الفاشل للصواريخ ..يحاولون احراجنا

هذا ما ستفعله حماس اذا تم تأجيل الانتخابات

هآرتس: إسرائيل تلقن "جنيف" درساً في مفهوم "المساواة للجميع".. ما عدا الفلسطيني!

فلسطين

بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية