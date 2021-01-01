  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عوض يكشف الأسباب الحقيقية التي قد تدفع الرئيس عباس لتأجيل الانتخابات

الخميس 29 أبريل 2021 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عوض يكشف الأسباب الحقيقية التي قد تدفع الرئيس عباس لتأجيل الانتخابات



غزة/سما/

كشف عبد الحكيم عوض، القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الأسباب الحقيقية التي قد تدفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، لاتخاذ قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية.

وأضاف عوض، في حديثه لقناة "الغد"، أن ملف الانتخابات بالقدس وعدم إجرائها ما هو إلا ذريعة تستر عليها البعض لتكون سببا لتأجيل الانتخابات الفلسطينية، مشددا على أن الاحتلال يرى أنه لا مصلحة من إجراء الانتخابات الفلسطينية، وأن المصلحة هي مصلحة فلسطينية صافية.

كما أكد عوض، أن دولة الاحتلال تضغط بكل قوة لعدم إجراء الانتخابات الفلسطينية أو تأجيلها أو إلغائها، لافتا إلى الانقسام في السياسات يهدد حركة فتح في أن تحظى بالمكاسب التي تطمح إليها في الانتخابات المقبلة وهو قد يكون سببا جوهريا للتأجيل.

وأشار، إلى أن الحديث عن المظلة السياسية وتيار الإصلاح الديمقراطي، مع تثبيت قائمة مثل قائمة المستقبل تتشكل من مجموعة القيادات والبعد عن المكائد السياسية وتغييب النظام السياسي  قد يكون سببا آخر للتأجيل وتوفير الفرصة لعدم المشاركة في الانتخابات.

ولفت عوض، إلى حظوظ حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية والفوبيا التي صنعها الاحتلال والسيطرة على النظام الفلسطيني والضفة، قد تكون ضمن الأسباب خلف قرار التأجيل وليس موضوع القدس وحده، والقدس خط أحمر في القضية الفلسطينية ككل.

وذكر عوض أن استثناء القوائم الفلسطينية من المشاوارات نوع من الاصطفاف غير المفهوم، واختصار القرار على الفصائل الفلسطينية فقط أيضا شيئ غير مفهوم”.

#عبد الحكيم عوض #الرئيس عباس #تأجيل الانتخابات

الأكثر قراءة اليوم

بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

مدير سابق لـ"CIA": لماذا يجب على بايدن مشاهدة هذا الفيلم الفلسطيني؟

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل مثيرة و لأول مرة عن اغتيال بن لادن ..

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2021 - دعاء 17 رمضان 1442

الداخلية بغزة تقرر فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على المواطنة رواء مرشد

الصحة بغزة تتحدث عن ماهيّة الطفرة الهندية

حماس تصدر بيانا حول التطوارت المتلاحقة بملف الانتخابات: لسنا جزءاً من التأجيل أو الإلغاء

الأخبار الرئيسية

رئيس

لهذا السبب .. الأجهزة الأمنية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية يرفعون حالة التأهب

صحيفة: حماس ستمنع الاطلاق الفاشل للصواريخ ..يحاولون احراجنا

هذا ما ستفعله حماس اذا تم تأجيل الانتخابات

هآرتس: إسرائيل تلقن "جنيف" درساً في مفهوم "المساواة للجميع".. ما عدا الفلسطيني!

فلسطين

بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية