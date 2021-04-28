محمد رمضان يصور غزة على أنها "وكر مخدرات" يثير جدلا واسعا

القاهرة/سما/

أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل في مسلسله الرمضاني "موسى" بعد أن قبل مهمة "المعلم وهبة" للسفر إلى غزة من أجل تهريب المخدرات إلى داخل مصر.



وأثار المقطع غضبا وجدلا على مواقع التواصل، رافضين أن يتم تصوير القطاع المحاصر على أنه "وكر مخدرات".

وموسى هو مسلسل تلفزيوني مصري من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة وبطولة محمد رمضان وسمية الخشاب ورياض الخولي وسيد رجب.



وتدور أحداث المُسلسل في الخمسينات مُرورًا بالستينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعجب بفتاة فرنسية.

قام المدعو محمد_رمضان بنشر مشهد من مسلسل يصور فيه #غزة على انها وكر #حشيش ومخدرات وعلى أنه سيذهب بالقطار لغزة من أجل شراء المخدرات



نقول له اولاً ان غزة وكر رجال و عزة وشرف وليست وكر مخدرات ولن تكون كذلك، وكل محاولات المال القدر لتشويه غزة وأهلها ومقاومتها لن تفلح ومردها الفشل. pic.twitter.com/DUAvTjeA7I — dareen (@dareenda22) April 28, 2021

يجيب مخدرات من دار ابوه،،،غزة الشرف والعزة رائحة الشهادة،والكبرياء،،،

اصلا محمد رمضان عميل اسرائيلي،والدليل الثروة الي هلت عليه فجأة هل نكرة — (computer teacher????????. )،،Amal (@Amal51221751) April 28, 2021

غزة وكر الرجال والشرفاء وفلسطين بجميع مدنها خط احمر وغزة خطوط حمراء فهي ام الشهداء فاحذر غضب الشرفاء #قاطعوا_محمد_رمضان #غزة_خط_احمر pic.twitter.com/BuUdQgZpQ2 — ????????زهرة نيسان???????? (@2PU8EHOpZii0r7R) April 28, 2021

حملة على محمد رمضان: #غزة عنوان الصمود لا المخدراتhttps://t.co/3vAv5eudjc — جريدة الأخبار - Al-Akhbar (@AlakhbarNews) April 28, 2021