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محمد رمضان يصور غزة على أنها "وكر مخدرات" يثير جدلا واسعا

الخميس 29 أبريل 2021 04:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد رمضان يصور غزة على أنها "وكر مخدرات" يثير جدلا واسعا



القاهرة/سما/

أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل في مسلسله الرمضاني "موسى" بعد أن قبل مهمة "المعلم وهبة" للسفر إلى غزة من أجل تهريب المخدرات إلى داخل مصر.


وأثار المقطع غضبا وجدلا على مواقع التواصل، رافضين أن يتم تصوير القطاع المحاصر على أنه "وكر مخدرات".

وموسى هو مسلسل تلفزيوني مصري من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة وبطولة محمد رمضان وسمية الخشاب ورياض الخولي وسيد رجب.


وتدور أحداث المُسلسل في الخمسينات مُرورًا بالستينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعجب بفتاة فرنسية.

#محمد رمضان #غزة #وكر مخدرات

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