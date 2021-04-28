محمد رمضان يصور غزة على أنها "وكر مخدرات" يثير جدلا واسعا

أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل في مسلسله الرمضاني "موسى" بعد أن قبل مهمة "المعلم وهبة" للسفر إلى غزة من أجل تهريب المخدرات إلى داخل مصر.
وأثار المقطع غضبا وجدلا على مواقع التواصل، رافضين أن يتم تصوير القطاع المحاصر على أنه "وكر مخدرات".
وموسى هو مسلسل تلفزيوني مصري من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة وبطولة محمد رمضان وسمية الخشاب ورياض الخولي وسيد رجب.
وتدور أحداث المُسلسل في الخمسينات مُرورًا بالستينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعجب بفتاة فرنسية.
رسالة غضب إلى #محمد_رمضان ⛔ #غزة تاج رأسك ???????? الفيديو على الرابط ⬇️https://t.co/1OMpOZnB78 pic.twitter.com/EJlpb6c10L— بلال محمد عبد العال (@belal3bdel3al) April 28, 2021
قام المدعو محمد_رمضان بنشر مشهد من مسلسل يصور فيه #غزة على انها وكر #حشيش ومخدرات وعلى أنه سيذهب بالقطار لغزة من أجل شراء المخدرات— dareen (@dareenda22) April 28, 2021
نقول له اولاً ان غزة وكر رجال و عزة وشرف وليست وكر مخدرات ولن تكون كذلك، وكل محاولات المال القدر لتشويه غزة وأهلها ومقاومتها لن تفلح ومردها الفشل. pic.twitter.com/DUAvTjeA7I
يجيب مخدرات من دار ابوه،،،غزة الشرف والعزة رائحة الشهادة،والكبرياء،،،— (computer teacher????????. )،،Amal (@Amal51221751) April 28, 2021
اصلا محمد رمضان عميل اسرائيلي،والدليل الثروة الي هلت عليه فجأة هل نكرة
غزة وكر الرجال والشرفاء وفلسطين بجميع مدنها خط احمر وغزة خطوط حمراء فهي ام الشهداء فاحذر غضب الشرفاء #قاطعوا_محمد_رمضان #غزة_خط_احمر pic.twitter.com/BuUdQgZpQ2— ????????زهرة نيسان???????? (@2PU8EHOpZii0r7R) April 28, 2021
حملة على محمد رمضان: #غزة عنوان الصمود لا المخدراتhttps://t.co/3vAv5eudjc— جريدة الأخبار - Al-Akhbar (@AlakhbarNews) April 28, 2021
بالنسبة للتافه محمد رمضان والي عملو المسلسل والي حتى بيعرضو : اول شي غزة وكر رجال بتعلمكم شو يعني رجولة لانكم مفتقدينها ومش وکر مخدرات وما راح تصير هيك ، ثانيا غزة محاصرة محدا بيقدر يوصل الها ، ولحد هلا هي هيك محاصرة فإياك و الاساءة مرة أخرى إلى غزتنا عزتنا— زُمـــرّدْ ✨ (@zumurd111) April 28, 2021