فيديو دجاجة تطارد كلبا يحقق ملايين المشاهدات.. فيديو

في مشهد يذكرنا بعروض الرسوم المتحركة "توم آند جيري"، حقق مقطع فيديو تقوم فيه دجاجة بمطاردة كلب ملايين المشاهدات.

وفي مقطع الفيديو، الذي نشره مستخدم باسم StrictlyChristo عبر منصة "تويتر" يمكن رؤية دجاجة تطارد كلبًا حول كومة من الألواح الخشبية في الحديقة.

وعندما يتوقف الكلب للتحقق مما إذا كانت الدجاجة قد توقفت عن مطاردته، تأتي الدجاجة مندفعة نحوه، ثم يتمكن الكلب من تفادي الطائر الذي يقفز في الهواء بطريقة كوميدية.

Best game of chase, ever ???? pic.twitter.com/6YDsMXq08P