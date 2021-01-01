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الصحة الاردنية تكشف موعد بدء موجة كورونا الثالثة في المملكة

الخميس 29 أبريل 2021 03:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاردنية تكشف موعد بدء موجة كورونا الثالثة في المملكة



عمان /سما/

قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية في الأردن عادل البلبيسي، إن تخفيف قيود الإغلاق في ظل انتشار كورونا جاء بإلغاء حظر التجول يوم الجمعة في المرحلة الحالية.

وأكد أن ساعات حظر التجول في باقي الأيام لم تتقلص لأنه لا يمكن اتخاذ أكثر من إجراء واحد في الوقت ذاته، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي الآن وكل المؤشرات لا تسمح بهذا الأمر.

وتوقع بدء الموجة الثالثة خلال شهر ونصف من انتهاء الموجة الثانية.

وأوضح خلال استضافته عبر برنامج "صوت المملكة" أن أي حظر ولو كان لساعات محدودة يمكن أن يقلل من نسبة الإصابات بالفيروس، وفي هذا الحظر نحن نبعد الناس عن بعضها البعض.

وقال: "نحن لا نريد أن يختنق الناس لكن القطاع الطبي اختنق ومنذ عام وهو بوضع مأساوي".

وتوقع أن يكون المنحنى الوبائي للموجة الثالثة أعلى من المنحنى الذي عرض في المؤتمر الصحفي بكثير، مضيفا: "لا نعلم متى سيبدأ لكنه بالعادة يبدأ بعد حوالي 6 أسابيع من الموجة الثانية.. ونحن الآن تقريبا في النصف الأخير من الموجة الثانية".

كما توقع بدء الموجة الثالثة خلال شهر ونصف وهو يعتمد على المنحنى الوبائي والالتزام بالإجراءات والإقبال على تلقي اللقاحات وهو المخرج الوحيد، مشيرا إلى أنه وخلال الفترة بين الموجتين "سنعمل على تحسين خدمات المستشفيات والقدرة الاستيعابية لاستيعاب المرضى".

وأعلنت الحكومة وقف العمل بحظر التجول الشامل يوم الجمعة ابتداء من 30 أبريل الحالي، واستمرار الحظر الجزئي الليلي الحالي، والسماح للمواطنين بالخروج سيرا على الأقدام لأداء صلاتي العشاء والتراويح في المساجد، وفتح الحدائق العامة والمحال التجارية.

#وزارة الصحة الاردنية #وزارة الصحة لشؤون الاوبئة #عادل البلبيسي #فيروس كورونا #وباء كورونا

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