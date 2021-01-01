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السعودية تقرر إغلاق 8 مدارس تركية مع نهاية العام الدراسي

الخميس 29 أبريل 2021 03:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تقرر إغلاق 8 مدارس تركية مع نهاية العام الدراسي



الرياض/سما/

أعلنت وزارة التعليم السعودية إغلاق 8 مدارس تركية بالبلاد مع نهاية العام الدراسي الحالي، مؤكدة استعدادها لاستقبال طلاب هذه المدارس في المدارس السعودية.

وذكرت مصادر دبلوماسية، أن الوزارة أبلغت المدارس التركية في تبوك، والرياض، والطائف وجدة، كتابيا بقرار الإغلاق.

وأشارت، إلى أن "مسؤولي وزارة التعليم السعودية، أجروا زيارات إلى المدارس التركية في الدمام وأبها، وأبلغوا شفهيا بقرار الإغلاق، نهاية العام الدراسي الحالي".

ويشمل قرار الإغلاق أيضا، المدارس التركية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت وزارة التعليم السعودية في بيانها المرسل إلى المدارس التركية، إلى أنها "ستقدم التسهيلات لتسجيل طلاب المدارس المغلقة، في المدارس الأخرى التي يرغبون التسجيل فيها، وأنه تم إبلاغ أولياء الأمور بذلك".

من جهتها، أكدت مصادر دبلوماسية تركية، أن "2256 طالبا في المدارس التركية بالسعودية، سيواجهون صعوبات عند انتقالهم للدراسة في المدارس السعودية، نظرا لعدم تمكنهم من اللغة العربية بالدرجة الكافية".

المصدر: "الأناضول"

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