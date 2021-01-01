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نصرالله يشيد بالهمة العالية لأهل القدس وبتضامن الضفة وغزة

الخميس 29 أبريل 2021 02:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نصرالله يشيد بالهمة العالية لأهل القدس وبتضامن الضفة وغزة



بيروت/سما/

حيا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أهل مدينة القدس المحتلة لمواجهتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين المتطرفين بكل همة عالية.

وأشاد السيد نصر الله خلال كلمة له خلال حديثه الرمضاني الأسبوعي مساء اليوم الأربعاء، بالهمة العالية لأهل القدس وخصوص لشبابها المتواجدين بالساحات ويواجهون جنود العدو المدججين بالسلاح.

وأشار السيد نصرالله إلى تضامن أهل الضفة المحتلة وقطاع غزة مع اهلهم وذويهم ابناء القدس المحتلة مؤكدًا ان دخول قطاع غزة على المسألة لفرض معادلات.

وقال: "هذه كلها من الامور التي يجب ان تحظى بالعناية المناسبة"، موضحاً بعد ايام سنتحدث عن ذلك بالتفصيل في يوم القدس العالمي.

#حسن نصر الله #القدس المحتلة

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