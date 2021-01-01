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شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 17 كاملة مع رامز جلال 2021

الخميس 29 أبريل 2021 01:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 17 كاملة مع رامز جلال 2021



الرياض / سما

مشاهدة برنامج رامز عقله طار الحلقة 17 كاملة مع رامز جلال 2021 وضحية جديدة لبرنامج المقالب الشهير بعد استضافة الممثل الكوميدي كريم عفيفي في آخر حلقة، نعرضها لمتابعينا في كل مكان يوتيوب وشاهد.

في الحلقة السابقة من رامز عقله طار وقع الفنان الكوميدي كريم عفيفي ضحية لبرنامج المقالب الرمضاني الخاص برامز جلال هذا العام، داخل مدينة الملاهي الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه هناك.

وبدأ رامز جلال، في السخرية من كريم عفيفي وملابسه أثناء استقباله، كعادته مع معظم الضيوف، واستقبل كريم في البداية المطرب الخليجي حسن عسيري، وبدأ في إقناعه بأن حضوره من أجل احتفالية موسم الرياض 2021.

ودخل “كريم عفيفي” في مغامرة مسلية في لعبة “بينت بول”، واختبأ رامز؛ ليضرب كريم بالبندقية دون أن يلاحظه، ورد كريم، قائلًا: "الرصاص انتهى وهذه اللعبة مؤلمة وتسبب الأذى والوجع ويتوقف عن لعبها بعد ذلك".

وسخر رامز جلال من كريم عفيفي وتوعد له خلال الحلقة قائلا: “هل هذا منظر فنان جاء كي يفتتح ملاهي، إنه قادم يفتح مقلة لب"، كما سخر من شعره قائلا إن كريم هذا سوف يشهد مقلب قوي جد سيحدث له قريبا.

وبدأ كريم عفيفي يفقد أعصابه من اللحظات الأولى في اللعبة، وأغمض عينيه وبدأ يصرخ مستغيثا بمساعدة رامز جلال وقال "انزلينا يا يمنى سوف نقع، لا أستطيع التنفس"، وفي نفس الوقت كان جلال يستفزه ويزيد توتره.

برنامج رامز عقله طار الحلقة 17 نعرضها لكم متابعي موقع سما كاملة اليوم السابع عشر من رمضان 2021 ومقلب جديد مع ضحية جديدة من مشاهير العرب يأتيكم يوميا في موعد الإفطار على ام بي سي مصر.

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