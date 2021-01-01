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حاولوا خنقه وضربوه على رأسه ووجهه..فيديو: مستوطنون ينكلون بمقدسي من ذوي الإعاقة

الخميس 29 أبريل 2021 01:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حاولوا خنقه وضربوه على رأسه ووجهه..فيديو: مستوطنون ينكلون بمقدسي من ذوي الإعاقة



القدس المحتلة/سما/

 أصيب مقدسي، مساء اليوم الأربعاء، بجروح وكدمات في وجهه وأنحاء جسده، نتيجة اعتداء مستوطنين عليه بالضرب المبرح في منطقة وادي حلوة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب فادي محيسن تعرض لضرب مبرح على يد مستوطنين، حيث أظهر مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة الاعتداء الوحشي على محيسن، وإصابته بكدمات وجروح.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن مستوطنين لاحقوا فدي محيسن وضربوه على رأسه ووجهه بعد تثبيته أرضا، محاولين خنقه.

وأضاف المركز أن الجيران في المنطقة سارعوا لإنقاذ محيسن بعد سماعهم صوت صراخه.

#سلوان #مستوطنون #القدس المحتلة #فادي محيسن

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