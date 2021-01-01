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رام الله: الشرطة تكشف ملابسات وضع جسم مشبوه وكفن بمركبة محامي

الخميس 29 أبريل 2021 01:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: الشرطة تكشف ملابسات وضع جسم مشبوه وكفن بمركبة محامي



رام الله/سما/

 كشفت الشرطة مساء اليوم ملابسات وضع جسم مشبوه وكفن في مركبة محامي برام الله. 


وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبمتابعة شرطة المحافظة لملابسات وضع جسم مشبوه وكفن في مركبة محامي وبالبحث والتحري تم حصر الإشتباه بأحد الأشخاص والقبض عليه وبتدوين إفادته أفاد بقيامه بوضع الجسم المشبوه والكفن في مركبة المحامي.


وأضافت الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه به لحين إحالته إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

وفي وقت سابق قالت نقابة المحامين: "ننظر ببالغ الخطورة والقلق لوضع مشبوه أمنياً عبوة ناسفة لاستهداف المحامي عبدالله أبو صاع في البيرة، ونحذر من خطورة الحدث وتوقيته في هذا الظرف الحساس، ونطالب الأمن باتخاذ كل الإجراءات للكشف عن الجناة وتوقيف المتورطين عاجلاً".

#رام الله #جسم مشبوه #كفن #الشرطة برام الله

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