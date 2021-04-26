  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

واحدة من أفضل ميزات واتسآب تحصل على ترقية كبيرة

الخميس 29 أبريل 2021 01:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واحدة من أفضل ميزات واتسآب تحصل على ترقية كبيرة



وكالات

يعمل واتسآب على ترقية كبيرة لواحدة من أفضل ميزات التطبيق؛ ميزة "إخفاء الرسائل" أو التدمير الذاتي للرسائل. 

وبحسب موقع WABetaInfo المختص في متابعة أخبار تطبيق واتسآب، ستتيح الميزة  قريبا اختيار ما إذا كان سيتم حذف الرسائل بعد أسبوع أو 24 ساعة فقط.

إذ تشير أحدث الإصدارات التجريبية من التطبيق لنظامي آندرويد و"آي أو إس" إلى علامات على التحديث الجديد لميزة رسائل التدمير الذاتي المحدثة، والتي ستتوفر قريبا لجميع المستخدمين عند انتهاء الاختبار.


وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم أيضًا رصد إشارات إلى وجود خيار 24 ساعة بواسطة المحققين في WABetaInfo.

في البداية، كان يُعتقد أن خيار اختفاء الرسائل بعد يوم سيحل محل خيار الاحتفاظ بها لمدة أسبوع، ولكن يبدو الآن أنه سيتم منحك خيارًا بين الاثنين.

#واتساب #اخفاء الرسائل في واتس اب #التدمير الذاتي للرسائل في واتس اب

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس ما دار بين قيادات حماس وفتح حول تأجيل الانتخابات

رقم مسابقة مهيب ورزان على قناة mbc في رمضان 2021 مصر والمغرب والدول العربية

ما هو الاقتراح الذي قدمه الأوروبيون لإجراء الانتخابات في القدس و السلطة وعدت بدراسته ؟

شبح "الخلافة" يؤرّق "الفتحاويين"...الرجوب مُصر على اجراء الانتخابات فيما يعارضه آخرون

بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

دعاء اليوم السادس عشر رمضان - دعاء 16 رمضان 2021

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل مثيرة و لأول مرة عن اغتيال بن لادن ..

الأخبار الرئيسية

هآرتس: إسرائيل تلقن "جنيف" درساً في مفهوم "المساواة للجميع".. ما عدا الفلسطيني!

الجيش الاسرائيلي يتأهب على حدود غزة والضفة خشية تأجيل الانتخابات الفلسطينية

فلسطين

بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

حماس تصدر بيانا حول التطوارت المتلاحقة بملف الانتخابات: لسنا جزءاً من التأجيل أو الإلغاء

فليم الهدية

مدير سابق لـ"CIA": لماذا يجب على بايدن مشاهدة هذا الفيلم الفلسطيني؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية