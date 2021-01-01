قيمة مقدار صدقة الفطر 2021 في سوريا

دمشق / سما

ذكرت مصادر إعلامية أن وزارة الأوقاف السورية حددت الحد الأدنى من مقدار صدقة الفطر لعام 2021 وذلك خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت وزارة الأوقاف السورية وفق المصادر إن مقدار صدقة الفطر 2021 تبلغ بالحد الأدنى 3500 ليرة سورية عن كل شخص مسلم.

وأفاد مفتي العاصمة السورية دمشق عبد الفتاح البزم في بيان له بأن “مقدار فدية الصوم وكفارة اليمين يبلغ أيضاً 35000 ليرة سورية عن كل يوم”.

يشار إلى أن مقدار قيمة صدقة الفطر في سوريا العام المنصرم قد كانت 1250 ليرة سورية عن الشخص الواحد، فيما تبدو العام الحالي أكثر.