روحاني: إسرائيل "أمرت" واشنطن باغتيال سليماني.. ويصف ترامب "مرتزقة النظام الصهيوني"

طهران /وكالات/

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني ، الأربعاء ، أن الجيش الأمريكي "تلقى تعليمات" من قبل إسرائيل باغتيال الجنرال السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية بعد وصوله إلى بغداد في كانون الثاني / يناير 2020.

وقال روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بدون تقديم أي دليل، "استشهاد الجنرال سليماني بتوجيه من الصهاينة ، رغم أن ترامب كان القائد والقاتل".

ووصف الرئيس الإيراني، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تصريحاته بـ "مرتزقة النظام الصهيوني"، وأضاف ساخرا "بالطبع ، كان الرؤساء الأمريكيون السابقون أصدقاء للصهاينة، لكنهم لم يكونوا مرتزقة" .

كما تطرق روحاني إلى استئناف المحادثات النووية في فيينا التي تريد إيران من خلالها رفع العقوبات التي تشل النظام الإسلامي.

وأدلى روحاني بهذه التصريحات بعد أيام فقط من الإعلان عن تسجيل مسرّب لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي تحدث في التسجيل عن سليماني واصفا إياه بأنه "عمل عن قرب مع روسيا لمعارضة الاتفاق حول البرنامج النووي الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015"

وقال روحاني إن "التسجيل الصوتي سُرب في الوقت الذي كانت فيه المحادثات في فيينا، التي ستشهد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015".

وتعرض ظريف لانتقادات منذ ظهور التسجيل الصوتي يوم الأحد، مما أثار جدلاً داخل إيران قبل الانتخابات الرئاسية، وورد اسم ظريف كمنافس محتمل في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 18 حزيران/ يونيو، رغم قوله إنه لا يخطط للترشح.