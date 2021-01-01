محافظ جنين و"فتح" يطلقان اسم عميد الأسرى كريم يونس على أحد الميادين الرئيسية

جنين /سما/

أطلق محافظ جنين أكرم الرجوب، وأمين سر حركة "فتح" في المدينة منطقة الشهيد أبو عمار، مساء اليوم الأربعاء، اسم عميد الأسرى ومانديلا فلسطين كريم يونس، على أحد ميادين المدينة الرئيسية.

ووضعت لافتة باسم الأسير مقابل المسجد الكبير والشارع الرابط بالحي الشرقي والبلدة القديمة، وشارع جنين - الناصرة في مركز المدينة.

وقال المتحدثون إن إطلاق اسم عميد الأسرى في مركز المدينة هو رسالة وفاء وتقدير للأسير يونس، ولكافة أسرنا بأننا مستمرون في النضال حتى يتم تبييض السجون، مؤكدين أن الرئيس محمود عباس والقيادة وحركة "فتح" مستمرون في النضال حتى تحرر كافة أسرانا، ولن يكون أمن ولا سلام دون ذلك.

وشارك في الحفل عائلة الأسير يونس، وعضوا المجلس الثوري لحركة "فتح" جهاد مسيمي، ووفاء زكارنة، والناطق الرسمي لاقليم فتح نصري حمامرة، وأعضاء الإقليم في المدينة.