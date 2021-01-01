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نادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير علي حروب

الأربعاء 28 أبريل 2021 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير علي حروب



رام الله /سما/

حمل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير علي يونس حروب (48 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، بعد نقله إلى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية، تم خلالها استئصال كتلة من صدره، دون أن تتوفر معلومات إضافية ودقيقة حول وضعه الصحي.

وقال نادي الأسير في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، إن الأسير حروب نقل قبل أيام من سجن "النقب" إلى المستشفى، بعد مماطلة إدارة السجون على مدار الأشهر الماضية في تشخيص وضعه الصحي، وتقديم العلاج اللازم له، حيث تبين لاحقا وجود كتلة في صدره.

وأضاف أن الأسير حروب معتقل منذ عام 2010، ومحكوم بالسجن 25 عاما، وبدأ يعاني من مشاكل صحية منذ نحو عام، حيث ماطلت إدارة السجون في علاجه، وذلك في إطار سياساتها التنكيلية الممنهجة، وأبرزها الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء).

وطالب نادي الأسير كافة جهات الاختصاص وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بالتحرك العاجل من أجل الوقوف على تفاصيل وضعه الصحي.

#نادي الأسير #السجون الاسرائيلية #الأسير علي حروب

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