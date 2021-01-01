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رابط خدمة تسديد ذمم مالية من موقع الضمان الاجتماعي الأردني 2021 الكمبيالات والشيكات

الأربعاء 28 أبريل 2021 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط خدمة تسديد ذمم مالية من موقع الضمان الاجتماعي الأردني 2021 الكمبيالات والشيكات



عمان / سما

كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، يوم الأربعاء، عن توفير خدمة إلكترونية جديدة تختص بدفع أي التزامات ومستحقات مالية مترتبة على المنشآت تجاه مؤسسة الضمان بما فيها المبالغ المترتبة عليها كالشيكات والكمبيالات.

وبينت الضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه بإمكان صاحب المنشأة أو ضابط ارتباطها في حال رغبته الاستفادة من هذه الخدمة الدخول إلى حساب المنشأة على الخدمات الإلكترونية في موقع المؤسسة.

وأضاف البيان: من ثم اختيار خدمة "تسديد ذمم مالية" وبعد ذلك اختيار نوع الدفعة المراد تسديدها سواء كانت المنشأة مطالبة بها حالياً أو السداد المبكر لدفعات مستقبلية.

وأوضحت أنه عند تقديم الطلب سيصدر رمزاً للدفع الإلكتروني الذي يُطلب منه عند سداد المبلغ من خلال إي فواتيركم ضمن حزمة مدفوعات الضمان الاجتماعي تحت بند الدفع الموحد للمنشآت.

رابط موقع الضمان الاجتماعي الأردني: اضغط هنا

وبينت المؤسسة في حال رغبة المنشأة بسداد أكثر من دفعة مرة واحدة بإمكان مقدم الطلب اختيار سداد أكثر من دفعة وإصدار رمز دفع إلكتروني موحد للدفعات التي تم اختيارها وبنفس الآلية يتم سداد الدفعات من خلال خدمات إي فواتيركم من خلال خدمة " الدفع الموحد للمنشآت"، إضافة إلى توفر خدمة تتيح للمنشأة التسديد المباشر للدفعات التي يتم اختيارها من خلال الحساب البنكي الخاص بالمنشأة أو من خلال البطاقة الائتمانية.

ولفتت الضمان الأردنية إلى أن توفيرها لهذه الخدمة للمنشآت تأتي بهدف التسهيل عليها وتخفيف الجهد والوقت لمراجعة فروع المؤسسة بغرض سداد المبالغ المستحقة، منوهة إلى أنها ستتيح هذه الخدمة خلال الأيام القادمة للأفراد حتى تمكنهم من تسديد أي مستحقات مترتبة عليهم للمؤسسة.

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