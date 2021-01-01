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الجيش الاسرائيلي يتأهب على حدود غزة والضفة خشية تأجيل الانتخابات الفلسطينية

الأربعاء 28 أبريل 2021 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي يتأهب على حدود غزة والضفة خشية تأجيل الانتخابات الفلسطينية



القدس المحتلة /سما/

ذكرت القناة 12 العبرية مساء اليوم الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في المناطق الجنوبية والضفة الغربية قبيل خطاب أبو مازن المقرر غدا.
 
ووفقاً للقناة العبرية، رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في صفوف قواته في المنطقة الجنوبية وفي مناطق الضفة الغربية قبيل خطاب أبو مازن غدا الذي يتوقع أن يعلن فيه تأجيل الانتخابات الفلسطينية.

وقالت القناة ان الجيش يستعد لمواجهات على حدود غزة ومسيرات في الضفة الغربية.

وكانت حركة حماس أصدرت بيان مساء اليوم حملت فيه إسرائيل جزء من المسئولية حال تم بالفعل تأجيل الانتخابات من قبل الرئيس محمود عباس، بحجة عدم السماح بإجرائها في القدس.

#الجيش الإسرائيلي #حدود غزة #الضفة الغربية #قطاع غزة #اسرائيل #الانتخابات الفلسطينية

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