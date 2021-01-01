الشرطة تُفرج عن 79 غارماً من نظارات غزة ورفح

غزة /سما/

أفرجت الشرطة الفلسطينية عن 79 موقوفاً من أصحاب الذمم المالية من نظارات مراكز محافظتي غزة ورفح بعد تسديد المبالغ المستحقة عليهم.

وأوضحت شرطة محافظة غزة في بيان صجفي، أنه جرى الإفراج عن 64 موقوفاً من أصحاب الذمم المالية في مراكز المحافظة بتوجيهات من مدير شرطة المحافظة العميد جمال الديب ومساهمة كريمة من أهل الخير.

وفي سياق متصل، أفرجت شرطة محافظة رفح، اليوم الأربعاء عن عدد من الموقوفين وذلك بعد تسديد المبالغ المستحقة في ذممهم من قبل فاعلي خير.

وبين المقدم عمار الهمص مفتش نظارات رفح بأنه جرى الإفراج عن 15 موقوفاً من نظارة رفح، وذلك بعد تسديد المبالغ المستحقة في ذممهم لصالح أصحابها وتسوية أوضاعهم في محكمة صلح رفح.