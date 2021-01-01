  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تُفرج عن 79 غارماً من نظارات غزة ورفح

الأربعاء 28 أبريل 2021 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تُفرج عن 79 غارماً من نظارات غزة ورفح



غزة /سما/

أفرجت الشرطة الفلسطينية عن 79 موقوفاً من أصحاب الذمم المالية من نظارات مراكز محافظتي غزة ورفح بعد تسديد المبالغ المستحقة عليهم.

وأوضحت شرطة محافظة غزة في بيان صجفي، أنه جرى الإفراج عن 64 موقوفاً من أصحاب الذمم المالية في مراكز المحافظة بتوجيهات من مدير شرطة المحافظة العميد جمال الديب ومساهمة كريمة من أهل الخير.

وفي سياق متصل، أفرجت شرطة محافظة رفح، اليوم الأربعاء عن عدد من الموقوفين وذلك بعد تسديد المبالغ المستحقة في ذممهم من قبل فاعلي خير.

وبين المقدم عمار الهمص مفتش نظارات رفح بأنه جرى الإفراج عن 15 موقوفاً من نظارة رفح، وذلك بعد تسديد المبالغ المستحقة في ذممهم لصالح أصحابها وتسوية أوضاعهم في محكمة صلح رفح.

#الشرطة الفلسطينية #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل كوفيد 25 الحلقة 1 الأولى كاملة بطولة يوسف الشريف

صحيفة تكشف كواليس ما دار بين قيادات حماس وفتح حول تأجيل الانتخابات

رقم مسابقة مهيب ورزان على قناة mbc في رمضان 2021 مصر والمغرب والدول العربية

ما هو الاقتراح الذي قدمه الأوروبيون لإجراء الانتخابات في القدس و السلطة وعدت بدراسته ؟

شبح "الخلافة" يؤرّق "الفتحاويين"...الرجوب مُصر على اجراء الانتخابات فيما يعارضه آخرون

الرجوب : الانتخابات في موعدها وأدعو الفتحاويين للتحضير للدعاية الانتخابية

دعاء اليوم السادس عشر رمضان - دعاء 16 رمضان 2021

الأخبار الرئيسية

فلسطين

بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

حماس تصدر بيانا حول التطوارت المتلاحقة بملف الانتخابات: لسنا جزءاً من التأجيل أو الإلغاء

فليم الهدية

مدير سابق لـ"CIA": لماذا يجب على بايدن مشاهدة هذا الفيلم الفلسطيني؟

الجهاد الاسلامي توضح أسباب عدم مشاركتها في اجتماع الفصائل لمناقشة ملف الانتخابات

الصحة بغزة: لا نستطيع نفي أو تأكيد وصول الطفرة الهندية للقطاع.. وكافة الاحتمالات واردة!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية