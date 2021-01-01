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بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

الأربعاء 28 أبريل 2021 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس



رام الله /سما/

قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف إن الاتحاد الأوروبي يدعم دعما كاملا المضي قدما في الانتخابات، ويواصل بقوة اتصالاته مع كل الأطراف السياسية ذات العلاقة بشأن هذه القضية المهمة.

وأضاف بورغسدورف في بيان صدر عنه، عقب لقائه الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، "أجريت مناقشات بناءة وصريحة مع الرئيس عباس حول آفاق الانتخابات الفلسطينية المقبلة".

وأكد مواصلة الاتحاد الأوروبي دعوته لإسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب اتفاقية أوسلو، وتسهيل إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وشدد على أنه لا غنى عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في جميع أنحاء فلسطين، كما أن العملية الانتخابية هي أيضًا الطريق نحو المصالحة الفلسطينية وستؤثر بشكل كبير على آفاق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وبناء الدولة في سياق حل الدولتين القابل للحياة.

#الاتحاد الاوروبي #سفين كون فون بورغسدورف #الانتخابات الفلسطينية #الرئيس عباس #اسرائيل

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