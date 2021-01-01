عدنان: محررون ونشطاء يفطرون بالماء والملح في جنين تضامنًا مع الأسير الريماوي

غزة / سما /

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان إن أسرى محررين ونشطاء سيجتمعون في وقفة تضامنية مع الأسير الصحفي المضرب علاء الريماوي بميدان القدس في مدينة جنين، وسيتم الإفطار بالماء والملح.

وأضاف الشيخ عدنان في حديث لصوت الأسرى، أن هذه الوقفات تعطي دفعات معنوية للأسرى وذويهم وعائلاتهم.

وأشار إلى، أن مثل هذه الوقفات لها تأثير كبير على الاحتلال من خلال نشر ثقافة التحرير وإيصال رسائل له والتحريض ضده.

وتابع:اجتماعنا كفلسطينيين ورفع نداء الحرية للأسرى موقف لا يريده الاحتلال .

وذكر الشيخ عدنان، أن مثل هذه الوقفات الداعمة للأسرى، مجموعة رافعة للحركة الأسيرة الفلسطينية ونضالهم.

ووجه دعوة للجميع في المشاركة في مثل هذه الوقفات المساندة للأسرى ولذويهم.