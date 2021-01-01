المالكي يؤكد موقف القيادة الفلسطينية الرافض لإجراء الانتخابات دون القدس

رام الله / سما /

ناقش وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية غيّانا هيو تود، آخر مستجدات الانتخابات الفلسطينية، والتحضيرات التي تُجرى لإجراء الانتخابات، ومحاولة "إسرائيل" تعطيلها.

وأطلع المالكي، هيو تود عبر اتصاله بالفيديو كونفرنس، على الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الرامية للضغط على "إسرائيل" لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، مُؤكّداً موقف القيادة الفلسطينية الرافض لإجراء الانتخابات دون القدس.

وبشأن العلاقات الثنائية، ثمّن المالكي بالعلاقة بين البلدين، داعيًا إلى تعزيزها وتطويرها.

وتطرق لإرسال خبراء فلسطينيين في مجالي الزراعة والصحة من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، وتنظيم زيارات لرجال أعمال من البلدين لبحث أفق التعاون.

من جهته، شدّد تود موقف بلاده الداعم لفلسطين والملتزم بمبدأ حل الدولتين، مُشيداً بالعلاقات الثنائية.