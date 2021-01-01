الجيش اللبناني يحبط محاولة تهريب بنزين ومازوت إلى سوريا

بيروت /سما/ د ب ا

أوقفت وحدات الجيش اللبناني أمس الثلاثاء، ستة لبنانيين وثلاثة سوريين، يعدون لتهريب البنزين والمازوت إلى الأراضي السورية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اليوم الأربعاء، إنه "بتاريخ 27 / 4 / 2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال ستة مواطنين وثلاثة سوريين، وضبطت 4 آليات نوع بيك آب وآلية نوع فان محملة بحوالى 11 الف لتر من مادة البنزين و6 آلاف لتر من مادة المازوت المُعدة للتهريب الى الأراضي السورية".

وتم تسليم المضبوطات "وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص"، بحسب البيان.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة وشح في مادتي البنزين والمازوت، ويعود السبب الأساسي في هذه الأزمة إلى تهريبها إلى سورية. وتقوم وحدات من الجيش اللبناني بشكل شبه يومي بضبط كميات من المازوت والبنزين خلال عمليات تهريبها إلى سورية، وتوقف المهربين وهم من اللبنانيين والسوريين.