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مجلس النواب السوري: 50 طلبا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية

الأربعاء 28 أبريل 2021 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس النواب السوري: 50 طلبا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية



دمشق /سما/

 أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، الأربعاء، أن المجلس تلقى 9 طلبات ترشح جديدة لمنصب رئيس الجمهورية ليرتفع عدد طلبات الترشح إلى 50.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المحكمة الدستورية أبلغت المجلس بتقديم كل من أحمد غياث محمد شفيق صيداوى وطليع صالح ناصر وبشير محمد البلح وخالد عيسى العيسى وفايز كمال جحا وسام الدين عبد الرحمن عثمان ومحمد حبيب عروس وجبر محمود خلوف ومعين أحمد إبراهيم طلبات ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري قد أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الاثنين 19 أبريل الجاري ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى يوم الأربعاء 28 أبريل الجارى.

يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد قد تقدم خلال الأيام الماضية بطلب ترشح لمنصب الرئيس.

#مجلس الشعب السوري #الانتخابات الرئاسية السورية

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