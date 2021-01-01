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قائمة المستقبل: حق السيادة الفلسطينية على القدس لا يستجدى من الاحتلال

الأربعاء 28 أبريل 2021 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة المستقبل: حق السيادة الفلسطينية على القدس لا يستجدى من الاحتلال



غزة / سما /

أكّد المرشح عن قائمة "المستقبل" للانتخابات التشريعية داوود أبو لبدة، اليوم الأربعاء، على ضرورة التمسك باستحقاق الانتخابات التشريعية كحق سيادي للشعب الفلسطيني بعد تغيبه 14 عامًا بذرائع مختلفة.

وقال أبو لبدة في مؤتمر صحفي بشأن تطورات العملية الانتخابية: "نعم للانتخابات كحق في تقرير المصير".

وحول الأوضاع الأخيرة في القدس، شدّد أبو لبدة على أن قائمته تدعم جيل التحدي الشبابي في القدس، مُضيفًا: "إنّ حق السيادة الفلسطينية على القدس لا يستجدى هذا الحق من الاحتلال، بل ينتزع انتزاعًا من خلال الانتخابات الفلسطينية، كما فرض المقدسيون وجودهم بعدة معارك".

وأوضح أنّ قائمته ترفض كافة الإجراءات "الإسرائيلية" بالشيخ جراح وسلوان وكافة مدن القدس.

#قائمة المستقبل #التيار الاصلاحي لحركة فتح #القدس #الانتخابات الفلسطينية

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