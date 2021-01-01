كتائب القسام تنعي أحد مجاهديها في غزة

غزة / سما /

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أحد مجاهديها من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، والذي توفي بعد صراع مع المرض.

وزفت الكتائب في بيان صحفي، المجاهد القسامي/ كريم عيسى محمود أبو عيطة (30 عاماً) من مسجد "الرضوان" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، والذي توفي اليوم الأربعاء 16 رمضان 1442هـ الموافق 28/24/2021م بعد صراع مع المرض.

وذكرت: "نسأل الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".

وقالت الكتائب في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".