  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كتائب القسام تنعي أحد مجاهديها في غزة

الأربعاء 28 أبريل 2021 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام تنعي أحد مجاهديها في غزة



غزة / سما /

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أحد مجاهديها من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، والذي توفي بعد صراع مع المرض.

وزفت الكتائب في بيان صحفي، المجاهد القسامي/ كريم عيسى محمود أبو عيطة (30 عاماً) من مسجد "الرضوان" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، والذي توفي اليوم الأربعاء 16 رمضان 1442هـ الموافق 28/24/2021م بعد صراع مع المرض.

وذكرت: "نسأل الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".

وقالت الكتائب في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

#كتائب القسام #غزة #وفاة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل كوفيد 25 الحلقة 1 الأولى كاملة بطولة يوسف الشريف

صحيفة تكشف كواليس ما دار بين قيادات حماس وفتح حول تأجيل الانتخابات

ما هو الاقتراح الذي قدمه الأوروبيون لإجراء الانتخابات في القدس و السلطة وعدت بدراسته ؟

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة الطفرة الهندية من كورونا بالقطاع.. إليك ابرزها

شبح "الخلافة" يؤرّق "الفتحاويين"...الرجوب مُصر على اجراء الانتخابات فيما يعارضه آخرون

الرجوب : الانتخابات في موعدها وأدعو الفتحاويين للتحضير للدعاية الانتخابية

دعاء اليوم السادس عشر رمضان - دعاء 16 رمضان 2021

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي توضح أسباب عدم مشاركتها في اجتماع الفصائل لمناقشة ملف الانتخابات

الجيش الإسرائيلي: حزب الله يسير على الحافة.. يمهد الأرض لعملية عسكرية بسيناريوهات متنوعة

الصحة بغزة: لا نستطيع نفي أو تأكيد وصول الطفرة الهندية للقطاع.. وكافة الاحتمالات واردة!

داخلية غزة: تقييم جديد للحالة الوبائية في القطاع الثلاثاء المقبل

الاتحاد الاوروبي : اتصالات أوروبية مكثفة مع إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية