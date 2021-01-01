أحمد بحر يحذر: تأجيل الانتخابات لعب بالنار وقفزة إلى المجهول!

غزة / سما /

اعتبر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة "أحمد بحر"، أن قرار تأجيل الانتخابات يعدّ لعباً بالنار، وعبثاً بالمصير الوطني.

وقال بحر في بيان صحفي، "إن تأجيل الانتخابات يشكل قفزة إلى المجهول ومغامرة غير محسوبة العواقب، محذرا من المخاطر والتداعيات الخطيرة المترتبة على أي قرار بخصوص تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني والعشرين من شهر مايو المقبل".

وذكر أن المجلس التشريعي من أشد الداعمين لإجراء الانتخابات في موعدها، وفرض الإرادة الوطنية على الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس.

ودعا بحر الكل الوطني الفلسطيني للتكاثف الجاد والتصدي الحازم لأي محاولة لحرف البوصلة وتأجيل الانتخابات وحماية حق شعبنا في تكريس إرادته الحرة في اختيار ممثليه الحقيقيين عبر صندوق الاقتراع.