الصحة بغزة: لا نستطيع نفي أو تأكيد وصول الطفرة الهندية للقطاع.. وكافة الاحتمالات واردة!

غزة /سما/

قالت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الاربعاء، إن المنحنى الوبائي يشهد ارتفاعا منذ العاشر من الشهر الجاري نظراً لارتفاع الحالات الحرجة والخطيرة وهذا يتضح في أعداد المترددين على أقسام الفرز التنفسي في المستشفيات .

وأوضح رامي العبادلة مدير وحدة السلامة ومكافحة العدوى خلال الايجاز الصحفي لمركز المعلومات والاعلام الحكومي، ان المنحنى يسير في مستوى مرتفع حيث استقر في مستوى عالي بعد الارتفاع التصاعدي وقد يكون هذا مقدمة للهبوط في المنحنى أو تصاعد إضافي، مشيرا الى أن اجمالي عدد الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية 347 حالة ، والحالات الخطيرة والحرجة 265 اصابة .

توقع العبادلة أن يبقى مستوى المنحنى الوبائي مرتفع حتى بعد عيد الفطر المبارك.

وأكد العبادلة على أن وزارة الصحة لاتزال قادرة على استيعاب الحالات والتعامل معها وفق نتاج اجراءات تعزيز الجهوزية ، لكن تزايد الحالات يشكل ضغط على المنظومة الصحية .

وفيما يتعلق بدخول الطفرة الهندية للقطاع، قال العبادلة، إنه لا أحد يستطيع النفي أو التأكيد من دخول الطفرة الهندية الى قطاع غزة من عدمه.

وأوضح أن وزارة الصحة أرسلت 200 عينة الى منظمة الصحة العالمية في القدس وننتظر النتائج التي تحتاج الى عشرة أيام لإصدارها، منوها الى أن كافة الاحتمالات واردة من وجود طفرات جديدة من الفيروس في قطاع غزة .

ولفت الى أن العينات تم جمعها من محافظات القطاع الخمس لأشخاص مصابين وأعمار مختلفة من كلا الجنسين.

ونوه الى أن الطفرة الهندية قد تصل الى قطاع غزة خاصة مع وصولها الى دولة الاحتلال عبر المعابر ولا نستبعد وجود طفرات أخرى داخل القطاع .

وأوضح أن الطفرة الهندية تقلق كافة دول العالم لأنها تستطيع التغلب على المناعة والاجسام المناعية من خلال الاصابات السابقة .



وأشار الى ان اجمالي عدد اللقاحات التي وصلت الى قطاع غزة 110400 جرعة ، وهي تكفي لتطعيم 55200 شخص ، حيث تم تطعيم 36496 مواطن .

وشدد على ان الالتزام المجتمعي وادراك خطورة المرحلة هو المعيار الرئيس في انجاح الاجراءات الصحية التي تقرها الوزارة وعدم العودة الى اجراءات الاغلاق الشامل للقطاعات الحياتية .

وجدد العبادلة، التأكيد على الفئات العمرية المحددة بأخذ اللقاحات سرعة التوجه الى المراكز الصحية المخصصة وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم .