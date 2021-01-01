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داخلية غزة: تقييم جديد للحالة الوبائية في القطاع الثلاثاء المقبل

الأربعاء 28 أبريل 2021 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة: تقييم جديد للحالة الوبائية في القطاع الثلاثاء المقبل



غزة /سما/

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم: إنه في ضوء تقييم وزارة الصحة للحالة الوبائية لفيروس كورونا، تقرّر تمديد الإجراءات الوقائية القائمة حالياً لمدة أسبوع آخر.

وأضاف البزم، عبر مؤتمر صحفي مشترك بين وزاتي الصحة والداخلية بغزة: أنه سيستمر ذلك حتى الثلاثاء المقبل، حيث سنكون أمام تقييم جديد للحالة الوبائية.

ودعا المواطون إلى الالتزام بكافة الإجراءات المتخذة؛ تقديراً لخطورة الظرف الحالي في ظل وجود طفرات جديدة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تنفيذاً لقرار احتجاز المصابين غير الملتزمين بالحجر المنزلي، تم منذ مساء أمس وحتى اليوم إحالة 9 مصابين غير ملتزمين بالحجر المنزلي إلى مركز إصلاح وتأهيل خانيونس.

وتابع البزم: بدأت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، وبالتعاون مع وزارة الصحة، بإجراءات ترقّب وصول القادمين من الدول الموبوءة بالطفرة الهندية كالهند وبنغلادش، وإحالتهم للحجر الإلزامي.

ودعا البزم في نهاية حديثه، أصحاب مراكز تقديم الخدمة والمولات والأسواق والعاملين فيها، إلى الالتزام التام بالتباعد وجميع الإجراءات الوقائية، تقديراً لخطورة الظرف الحالي.

#اياد البزم #وزارة الداخلية #فيروس كورونا #كورونا في غزة #اصابات كورونا #اجراءات احترازية

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