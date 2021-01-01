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مواطنون يتصدون لمستوطنين ويمنعونهم من تجريف أراض في نعلين غرب رام الله

الأربعاء 28 أبريل 2021 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواطنون يتصدون لمستوطنين ويمنعونهم من تجريف أراض في نعلين غرب رام الله



رام الله /سما/

 تصدى مواطنون، فجر اليوم الأربعاء، لمجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومنعوهم من تجريف أراض في قرية نعلين غرب رام الله.

وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان مراد عميرة، بأن مجموعة من المستوطنين وتحت حراسة جنود الاحتلال ترافقهم جرافة، تسللوا فجرا الى المنطقة الواقعة شمال القرية، بهدف مواصلة أعمال تجريف لشق طريق استيطانية كانوا قد شرعوا بها قبل يومين في أراضي قريتي دير قديس ونعلين، بطول 2 كم، حيث تصدى لهم المواطنون ومنعوهم من القيام بذلك، قبل أن ينسحبوا.

وأشار عميرة إلى أن المستوطنين يسعون من وراء التجريف إلى إقامة بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين التي تبلغ آلاف الدونمات، علما أن مستوطنين قد نصبوا قبل نحو سنتين خياما وبيوتا متنقلة في المنطقة، ويقتحمونها بحماية قوات الاحتلال كل فترة.

#مستوطنون #اعتداءات المستوطنين

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