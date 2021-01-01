القاهرة: الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يعلن عن تضامنه مع المقدسيين في وجه اجراءات الاحتلال

القاهرة /سما/

أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب تضامنه مع شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن عروبة القدس والمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.

وأكد الاتحاد في بيان له، اعتزازه بأبناء القدس الشريف ووقوفه الكامل مع دفاعهم عن المسجد الأقصى المبارك، وتقديره لتصديهم لجيش الاحتلال والمستوطنين، في ظل اشتداد حملات القمع الاحتلالي، وتصاعد الاعتقالات، ومخططات التهويد والتهجير والتطهير العرقي، والدعوات التي تنادي بحرق القرى العربية والموت للعرب.

وقال إن إرادة أبناء القدس وصمودهم كسرت هجمات المتطرفين العنصريين المحميين من قوات الاحتلال، وتكلل صمودهم برضوخ حكومة اليمين العنصري الإسرائيلي بإزالة الحواجز الحديدية.