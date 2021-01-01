  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

القاهرة: الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يعلن عن تضامنه مع المقدسيين في وجه اجراءات الاحتلال

الأربعاء 28 أبريل 2021 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة: الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يعلن عن تضامنه مع المقدسيين في وجه اجراءات الاحتلال



القاهرة /سما/

 أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب تضامنه مع شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن عروبة القدس والمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.

وأكد الاتحاد في بيان له، اعتزازه بأبناء القدس الشريف ووقوفه الكامل مع دفاعهم عن المسجد الأقصى المبارك، وتقديره لتصديهم لجيش الاحتلال والمستوطنين، في ظل اشتداد حملات القمع الاحتلالي، وتصاعد الاعتقالات، ومخططات التهويد والتهجير والتطهير العرقي، والدعوات التي تنادي بحرق القرى العربية والموت للعرب.

وقال إن إرادة أبناء القدس وصمودهم كسرت هجمات المتطرفين العنصريين المحميين من قوات الاحتلال، وتكلل صمودهم برضوخ حكومة اليمين العنصري الإسرائيلي بإزالة الحواجز الحديدية.

#الاتحاد العام للأدباء والكتاب #القدس #الاعتداءات الاسرائيلية #الانتهاكات الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل كوفيد 25 الحلقة 1 الأولى كاملة بطولة يوسف الشريف

صحيفة تكشف كواليس ما دار بين قيادات حماس وفتح حول تأجيل الانتخابات

ما هو الاقتراح الذي قدمه الأوروبيون لإجراء الانتخابات في القدس و السلطة وعدت بدراسته ؟

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة الطفرة الهندية من كورونا بالقطاع.. إليك ابرزها

شبح "الخلافة" يؤرّق "الفتحاويين"...الرجوب مُصر على اجراء الانتخابات فيما يعارضه آخرون

الرجوب : الانتخابات في موعدها وأدعو الفتحاويين للتحضير للدعاية الانتخابية

عزام الأحمد: "حركات التحرر الوطني لا تٌجري انتخابات تحت الاحتلال إلا مرة واحدة"!

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة: تقييم جديد للحالة الوبائية في القطاع الثلاثاء المقبل

الاتحاد الاوروبي : اتصالات أوروبية مكثفة مع إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس

غزة: مؤتمر صحفي لوزارتي الصحة والداخلية حول تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا

الجيش

"هآرتس": الهدوء الحالي على حدود القطاع مؤقت.. وإسرائيل تعمدت تسريب اجتماع الكابينت الاخير

وزيرة الصحة: 14 وفاة و1084 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2043 حالة تعاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية